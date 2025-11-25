Campo de Pato campeón de la Liga Marplatense de Hockey

El Club Social y Campo de Pato “Gral. Balcarce” tuvo un fin de semana soñado al conseguir un importante logro durante el desarrollo de las finales de dos categorías que militan en la Asociación Amateur Marplatense de Hockey.

El elenco balcarceño, dirigido técnicamente por el entrenador Matías Antonelli, resultó campeón de la sexta categoría al quedarse con el primer lugar luego de vencer 3-2 a Talleres en la final.

Las chicas lograron un gran torneo al imponerse entre quince equipos de la ciudad de Mar del Plata.

La séptima categoría del club patero también se trajo toda la gloria para Balcarce al quedarse con el primer puesto tras vencer 3-0 a Náutico. Las balcarceñas impusieron su juego y sacaron a relucir todas sus virtudes para no dejar dudas de su supremacía y consistencia que fueron marcando a lo largo de toda la temporada.

Esta semana se cumplirá con la correspondiente premiación que se concretará en el Club Talleres de Mar del Plata, donde las balcarceñas levantarán -por duplicado- la copa del campeón.