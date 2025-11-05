Capacitación Internacional en Rescate Técnico en Balcarce

Desde este miércoles y hasta el domingo, se llevará a cabo en Balcarce una capacitación internacional sobre Rescate Técnico. La formación está dirigida a bomberos de toda la provincia, con la participación de 20 integrantes, incluidos miembros del propio Cuerpo Activo Bomberos de Balcarce.

Durante la capacitación, se abordarán temas basados en las normativas NFPA 1006 (Norma para Calificación Profesional del Personal Técnico de Rescate) y NFPA 2500 (Norma de Operaciones y Entrenamiento para Incidentes de Búsqueda y Rescate Técnicos, así como Cuerda y Equipo de Seguridad de Vida para Servicios de Emergencia) en su nivel técnico.

La actividad estará a cargo de los siguientes instructores:

Hernán Aguilera Medina (Chile), gerente de la empresa Restech Chile.

Daniel Araya Muñoz (Chile), integrante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.

Gonzalo Cifuentes (Chile), integrante del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto de Punta Arenas.

Marvin Enrique Portuguéz Olivares (Costa Rica), paramédico, rescatista técnico y voluntario de la Cruz Roja Costarricense.

Federico Albarracín (Argentina), integrante del Cuerpo de Bomberos de Del Viso.

Lucas Fourtic (Argentina), integrante del Cuerpo de Bomberos de Balcarce.

El acto inaugural se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 14:00 horas en el Cuartel Central de la institución. Asimismo, los invitamos a participar de las actividades programadas en los diferentes escenarios de entrenamiento, como el Cerro «El Triunfo» y el Centro de Entrenamiento del Cuerpo de Bomberos de Balcarce.