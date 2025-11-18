La Cooperativa Eléctrica dio a conocer que se realizó una capacitación sobre Seguridad y Riesgo Eléctrico en trabajos de altura y/o perforaciones, destinada a trabajadores del Municipio y OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad.

La charla estuvo a cargo del Jefe del Área de Redes, Carlos Tolosa, quien solicitó se realicen pedidos de interferencia a la entidad a la hora de realizar servicios de bombas de hormigón con y sin grúa, excavación o soterramiento de caños, podas, extracción de plantas, reparación de cañerías o extensiones de las redes de agua y cloaca, entre otros.

En este marco, la Cooperativa informó que pondrá a disposición una línea de WhatsApp y dos direcciones de mail para hacer las solicitudes y devoluciones correspondientes, a los fines de tomar las precauciones necesarias y evitar accidentes, cortes de servicio, etc.

Estuvieron presentes el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres junto al Subsecretario, Nicolás Álvarez Quintero, el Ingeniero Jorge Ilaizola en representación de OSeBal, trabajadores del Obrador y la prestataria junto a integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad.

Tolosa explicó que los riesgos de las líneas aéreas incluyen el contacto accidental por maquinaria o ramas de árboles, mientras que las subterráneas pueden tener riesgos por excavación durante la reparación de caños, ampliaciones de red o cruces de calles, entre otras maniobras.

Medidas de seguridad generales

⁃ En trabajos cerca de las líneas aéreas, se debe respetar la distancia mínima según la tensión de la línea.

⁃ En caso de realizar trabajos de excavación, se debe obtener los planos de las instalaciones subterráneas existentes (solicitud o pedido de interferencias).

⁃Consultar con las empresas proveedoras de servicios, si es posible cortar, desviar o interrumpir el suministro a la hora de planificar los trabajos cerca de las líneas de media tensión.