En el marco del tiempo de Adviento y de la celebración de los 70 años de Cáritas Argentina, Cáritas San José de Balcarce puso en marcha una nueva edición de la campaña «Navidad para Todos», una propuesta solidaria que busca acompañar a casi 150 familias de la ciudad.

La iniciativa convoca a vecinos, instituciones y comercios a sumarse como Padrinos de Navidad, preparando una caja con alimentos y algunos detalles propios de estas fechas para compartir con una de las familias asistidas por la institución.

Bajo la reflexión del papa León XIV, «La caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta», la campaña propone recuperar el valor de los pequeños gestos y la importancia de estar cerca de quienes más lo necesitan.

Desde Cáritas San José destacaron que la propuesta trasciende la entrega de alimentos, ya que representa una oportunidad para fortalecer los vínculos, promover el encuentro y renovar el compromiso comunitario. «Compartir también es reconocer al otro, hacerlo parte y transmitirle que no está solo», señalaron.

En esta edición, la campaña adquiere un significado especial al coincidir con los 70 años de Cáritas Argentina, siete décadas de trabajo vinculadas a la caridad organizada, la promoción humana y el acompañamiento de personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Cómo participar

Quienes deseen convertirse en Padrinos de Navidad pueden comunicarse al 2266-635242 (Beti) para inscribirse y recibir información sobre el contenido de las cajas.

Recepción de las donaciones

Las cajas se recibirán en la Parroquia San José de Balcarce en los siguientes días y horarios:

Viernes 18 de diciembre: de 17 a 21.

de 17 a 21. Sábado 19 de diciembre: de 10 a 19.

Desde Cáritas San José agradecieron a todas las personas que año tras año colaboran para hacer posible esta iniciativa y renovaron la invitación a la comunidad a participar.

Una vez más, la propuesta busca demostrar que la solidaridad se construye con gestos concretos y que un pequeño aporte puede convertirse en una Navidad más acompañada para muchas familias balcarceñas.