Con motivo del Día del Militante Peronista, Sergio Aranaga, presidente del Partido Justicialista de Balcarce, expresó un saludo y reconocimiento a todos los militantes de la ciudad, destacando el compromiso de quienes sostuvieron las banderas del movimiento a lo largo del tiempo y de quienes se incorporan con nuevas esperanzas y convicciones.

A través de un mensaje dirigido a los compañeros y compañeras, Aranaga puso el acento en el significado de la militancia como una tarea cotidiana de cercanía con la comunidad. En ese sentido, señaló que militar implica «estar cerca de nuestra gente, caminar los barrios, escuchar, acompañar y trabajar por una sociedad más justa».

Asimismo, sostuvo que el peronismo trasciende una identidad política y representa un compromiso permanente con el pueblo.

En su mensaje, el titular del PJ local también hizo referencia a los desafíos que enfrenta el espacio político en Balcarce y manifestó su convicción de que existe una importante tarea por delante, centrada en «fortalecer la unidad, recuperar protagonismo y construir colectivamente el peronismo que nuestra ciudad necesita».

Finalmente, Aranaga remarcó la importancia de sostener las banderas históricas del movimiento a través de la convicción, la militancia, el compromiso y la lealtad.

«¡Un abrazo peronista y feliz Día del Militante a todos los compañeros y compañeras!», concluyó el presidente del Partido Justicialista de Balcarce.