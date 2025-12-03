Cáritas San José lanzó una nueva edición de “Navidad para Todos”

Cáritas San José inició una nueva edición de la campaña “Navidad para Todos”, en el marco del tiempo de Adviento. La iniciativa convoca a vecinos a convertirse en padrinos de Navidad para armar canastas que serán entregadas a las familias asistidas por la institución.

La directora de Cáritas San José, Betina Balderrama, informó en Radio 100.9 que cada canasta debe incluir 2 latas de atún, 1 kilo de arroz, 2 latas de jardinera, 1/2 kilo de mayonesa, un pionono, un aceite de 900 cc, 2 latas de durazno o cóctel de frutas, 1/2 kilo de dulce de leche, jugos en sobre, budín, turrón, confituras y un detalle navideño para la mesa o el hogar. La organización solicitó no incorporar bebidas alcohólicas y recomendó armar las canastas en cajones de frutas para facilitar su traslado.

Balderrama señaló que cada familia tiene garantizado 1 pollo, 1 kilo de pan y 1 pan dulce, a partir de la donación de un padrino. También indicó que el objetivo es cubrir la necesidad de al menos 140 familias y que se busca que los padrinos mantengan contacto con las familias que recibirán la donación. “Queremos que haya un vínculo, no sólo la entrega de una canasta navideña”, expresó.

Las inscripciones para participar se realizan al 2266-635242. La recepción de canastas será el domingo 14 de diciembre, de 10 a 18, en la Parroquia San José.

Ese mismo día, a las 20, se celebrará una Misa en Acción de Gracias y, desde las 21, el Coro de la Escuela de Arte ofrecerá un concierto de villancicos.