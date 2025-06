Carlos Cachón, veterano de Malvinas: «Veo en los chicos nuestro futuro, veo nuestra patria»

Carlos Cachón, piloto de la Fuerza Aérea Argentina y excombatiente de Malvinas, visitó recientemente Balcarce para compartir su experiencia con estudiantes. Fue él quien, el 8 de junio de 1982, logró atravesar la línea de defensa inglesa y hundir el buque logístico de desembarco británico RFA Sir Galahad, pilotando el icónico A-4B C-222, conocido como “El Tordillo”. Hoy, lejos del campo de batalla pero con el mismo compromiso con su país, Cachón dedica su tiempo a transmitir valores y conocimientos a las nuevas generaciones.

Durante su paso por escuelas locales, compartió su historia y reflexionó sobre el rol de la educación en la construcción de una sociedad mejor. “Para mí, esto tiene un sentido. Tengo trabajo todos los días, tengo un pequeño emprendimiento familiar, pero esto tiene prioridad. Porque los chicos son el futuro de la patria y se forman si uno les da contenido”, aseguró.

Cachón recordó su infancia en la zona rural de La Alianza, donde su madre fue maestra. “En la colonia La Suiza, mi mamá les daba clases a los chicos en el galponcito del campo. Íbamos dos veces por semana caminando a la escuela 38, que nos quedaba a cuatro kilómetros”, relató. Y agregó que, aunque no se dedicó formalmente a la docencia, la vocación por enseñar atraviesa a toda su familia.

Explicó que adapta sus charlas según la edad de los alumnos: con los más grandes aborda temas históricos o de convivencia, mientras que con los más pequeños busca despertar la curiosidad y brindar estímulo. “Los chicos tienen mucha información, pero necesitan incentivos distintos. Ahí está la clave: encontrarlos y construir desde ahí”, expresó.

También valoró profundamente la participación de los padres durante las actividades: “Cuando veo que vienen familias, me siento feliz. No somos nosotros solos. Hay familias que quieren un futuro para sus hijos, y eso es fundamental, aunque no se vea en todos lados”.

Con la misma convicción que lo llevó a defender al país en combate, hoy Cachón apuesta a la formación de las nuevas generaciones. “Veo en los chicos nuestro futuro, veo nuestra patria. Agradezco infinitamente este privilegio de poder tener contacto con ellos. Es único”, concluyó.