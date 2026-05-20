Provincia de Buenos Aires: bajaron los homicidios consumados y crecieron los casos de grooming en 2025

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires difundió las estadísticas oficiales sobre las causas penales iniciadas durante 2025 en todo el territorio bonaerense. El informe analiza las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) tramitadas tanto en el Fuero Criminal y Correccional (FCC) como en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ).

De acuerdo al relevamiento, durante 2025 se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales en la Provincia. Del total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En comparación con 2024, las cifras muestran una disminución en ambos fueros: el FCC registró una caída del 6,4%, mientras que el FRPJ bajó un 0,9%.

Menos homicidios consumados

Uno de los datos más destacados del informe es la reducción de los homicidios dolosos consumados. Durante 2025 se iniciaron 1.724 investigaciones por homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 1,1% respecto del año anterior. Sin embargo, el aumento estuvo impulsado por los homicidios en grado de tentativa, que crecieron un 6,5%.

En contraste, los homicidios dolosos consumados descendieron un 6%, con 44 casos menos que en 2024. Por otra parte, los homicidios culposos mostraron un incremento del 3,3%.

Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes concentran un tercio de las causas

El informe también detalla la distribución de las causas por departamento judicial. Lomas de Zamora concentra el 12,4% del total de investigaciones iniciadas, seguido por San Martín con el 11,3% y Quilmes con el 9,1%. Entre los tres departamentos reúnen aproximadamente un tercio de todas las causas de la provincia.

En cuanto a las jurisdicciones con mayores descensos respecto del promedio provincial (-6,4%), se destacan La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%), Bahía Blanca (-8,2%) y Necochea (-8,2%).

Fuerte aumento del grooming

Otro de los puntos que genera preocupación es el incremento de los delitos vinculados al grooming. Según el Ministerio Público Fiscal, este tipo de hechos aumentó un 16,9% durante 2025, fenómeno asociado al uso intensivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

En cambio, los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal mostraron bajas del 6,9% y 5,6%, respectivamente.

Caída de los delitos contra la propiedad

Los delitos contra la propiedad continúan siendo los más frecuentes y representan el 37,5% del total de las causas iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional. No obstante, el informe refleja una disminución interanual del 12,3%.

Las mayores caídas se registraron en hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública (-21%), robo (-16,1%), hurto (-14,4%) y robo agravado por uso de arma (-12,4%).

Situación en el Fuero Penal Juvenil

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los departamentos judiciales con mayor participación fueron Lomas de Zamora (10,7%), La Plata (9,9%) y San Martín (9,8%), que en conjunto concentran el 30% de las causas iniciadas.

Sin embargo, algunas jurisdicciones evidenciaron fuertes aumentos respecto de 2024. Moreno-General Rodríguez encabezó la suba con un 20%, seguido por Pergamino (13,2%), San Martín (10,5%) y Trenque Lauquen (8,9%).

En relación con los delitos cometidos por menores, los delitos contra las personas crecieron un 7,7%. También aumentaron los homicidios dolosos: los consumados subieron un 12,9% y las tentativas un 25,2%, lo que derivó en un incremento total del 20,5% en este tipo de hechos.

Por otro lado, los delitos contra la propiedad —que representan el 28,8% de las causas juveniles— mostraron una baja del 12,1%. Las principales reducciones se observaron en robo (-21%) y hurto (-19,3%).