«Nachito» Alonso, el niño Balcarce que jugará con River en Italia

El joven futbolista balcarceño Ignacio Alonso emprendió viaje este miércoles rumbo a Italia junto a River Plate para participar de un importante certamen internacional.

El jugador integrará la delegación “millonaria” que competirá en el Torneo Pulcino d’Oro, un reconocido evento destinado exclusivamente a futbolistas menores de 11 años.

River tendrá además una participación destacada, ya que será el único representante sudamericano entre los equipos confirmados. Entre los clubes participantes aparecen potencias del fútbol europeo como Barcelona, Juventus, Inter, Bayer Leverkusen y Benfica.

La competencia se desarrollará en la ciudad de Levico Terme y representa una valiosa experiencia deportiva y formativa para jóvenes talentos provenientes de distintos puntos del mundo.

Para «Nachito» será una oportunidad especial para continuar su crecimiento futbolístico, sumar experiencia internacional y mostrar su talento en un escenario de gran nivel competitivo.