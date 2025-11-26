Carlos y Yésica buscan trabajo y alojamiento: pasaron la noche en plaza Libertad

Carlos y Yésica están viviendo en Plaza Libertad y necesitan ayuda. Llegaron de Entre Ríos en busca de la mamá de Yésica, a quien pudieron encontrar. Carlos necesita un trabajo en forma urgente, ya que no tienen un lugar para vivir. Estuvieron unos días en la localidad de San Agustín hasta encontrar un lugar, pero no lo lograron.

Carlos se dedica a tareas rurales y tiene experiencia en el rubro agropecuario. “Necesito trabajar. No quiero que nadie me regale nada. Solo pido un trabajo, mientras tanto estamos durmiendo frente a la Parroquia San José, hasta que logremos tener un lugar para vivir”, expresó en Radio 100.9.

Quienes puedan brindar ayuda pueden comunicarse al 3456-259518.

La pareja, que no tiene hijos, tiene como objetivo quedarse en Balcarce, ya que viajaron durante un mes para localizar a la mamá de Yésica.