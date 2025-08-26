10.3 C
Carrera en homenaje a Luis Vildoza

Desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación se comenzó a darle forma a lo que será la carrera homenaje a Luis Vildoza, con el objeto de que se transforme en una fecha más dentro del calendario atlético de cada temporada. 

Se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el marco de la celebración del “Día del Profesor/a de Educación Física”, que se conmemora el 8 de octubre. Esa fecha es en homenaje a la creación de la primera Escuela Nacional de Educación Física en 1932 y para reconocer la labor de los docentes en esta disciplina.

La competencia tendrá dos distancias: 5 y 10 km para participar y con ello brindarle el sentido homenaje a quien fuera un docente especial por su dedicación y esmero y por lo que sembró en cada alumno que pudo compartir sus clases. 

La idea es que se largue y llegue desde la Escuela Secundaria Nº 3 “Carmelo Sánchez”, donde fue profesor, como también director y un lugar donde dejó una huella de respeto, honestidad intelectual y buenas conductas que sirvieron de cimientos para muchos vecinos en su adolescencia.

