Nahuel Di Cicco afronta en San Jorge su quinta carrera consecutiva en el Turismo Pista Clase 1

El piloto balcarceño Nahuel Di Cicco volverá a presentarse este fin de semana en el Turismo Pista Clase 1, en el marco de la cuarta fecha de la temporada que se disputará en San Jorge. La competencia contará con una nutrida grilla de 49 autos y marcará un momento especial para el corredor local, que logrará completar cinco carreras consecutivas dentro de la categoría nacional, algo que no había podido concretar desde su desembarco en el automovilismo a nivel país.

En diálogo con Puntonueve Noticias, Di Cicco destacó la importancia de poder sostener la continuidad dentro de la divisional, un aspecto que considera clave para seguir creciendo deportivamente y acercarse al grupo de punta.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero entendemos que es el camino como para poder ser competitivos”, expresó el piloto de Balcarce.

Actualmente, Di Cicco ocupa el puesto 21 del campeonato con 23,50 puntos acumulados y buscará en el circuito santafesino seguir sumando experiencia y protagonismo. Sobre las características del trazado de San Jorge, señaló que se trata de un escenario donde la succión tiene menor incidencia, por lo que el rendimiento depende en gran parte de concretar una vuelta rápida y limpia.

El balcarceño también resaltó el trabajo que viene realizando junto a su equipo y mostró confianza de cara al fin de semana.

“Estamos muy confiados con el trabajo de la familia Lantella y todo lo que genera mi tío Andrés en el auto. Entiendo que, de no mediar ningún inconveniente, tenemos que funcionar muy bien ya que conocemos el trazado”, concluyó Di Cicco.