Quita de Zona Fría: Balcarce podría perder el beneficio

La Cámara de Diputados de la Nación dio este 20 de mayo media sanción al proyecto que excluye del régimen de Zona Fría a ciudades de la costa atlántica bonaerense, entre ellas Mar del Plata, Balcarce, Mar Chiquita y Necochea. La iniciativa encendió la preocupación de vecinos, organizaciones sociales e instituciones de toda la región ante el posible aumento en las tarifas de gas para miles de hogares.

El régimen de Zona Fría contempla descuentos en el servicio de gas para localidades con bajas temperaturas durante gran parte del año. De avanzar el proyecto, numerosas familias perderían ese beneficio en un contexto económico marcado por el incremento del costo de vida y la caída del poder adquisitivo.

Desde distintos sectores advirtieron que la medida desconoce las condiciones climáticas de la costa bonaerense, donde la calefacción resulta una necesidad durante buena parte del otoño y el invierno. La preocupación se extiende especialmente a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables que destinan una porción importante de sus ingresos al pago de servicios básicos.

En ese marco, organizaciones de defensa de consumidores y entidades sociales expresaron su rechazo a la iniciativa y reclamaron que el Senado revierta la decisión. “No están recortando un beneficio: están encareciendo el invierno de miles de familias”, señalaron desde la Liga de Consumidores y Usuarios, Amas de Casa Mar del Plata.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido en el Senado de la Nación, donde continuará el reclamo de distintos sectores para sostener la vigencia de la Ley de Zona Fría y evitar que localidades de la región pierdan un derecho considerado fundamental para afrontar las bajas temperaturas.