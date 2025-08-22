Castraciones: el quirófano móvil estará dos semanas en Av. del Valle y calle 6

La Dirección de Inspección General informa que, a partir del lunes 25 de agosto, el quirófano móvil del área de Zoonosis se ubicará durante dos semanas en las inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y calle 6.

La atención se brindará, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 9.

Para acceder al servicio, es requisito que los animales se presenten con un ayuno previo de entre 8 y 10 horas, condición indispensable para realizar las castraciones de forma segura.

Desde la Dirección se recuerda, además, que los perros deben ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en jaulas, bolsos o cajas adecuadas, con el fin de evitar incidentes y garantizar la seguridad tanto de los animales como del personal.