Catorce fechas de suspensión al técnico de San Manuel por agresión a otro técnico

El Tribunal de Disciplina de la Liga Balcarce de Fútbol resolvió aplicar catorce fechas de suspensión al técnico de la categoría 2010 de San Manuel, Luis María Martínez, tras un incidente registrado el pasado fin de semana en el estadio municipal “General Balcarce”.

Según se informó, Martínez le aplicó un golpe en el rostro al técnico de Amigos Unidos, Nicolás Colella, durante el desarrollo de la jornada deportiva. El hecho derivó en la intervención del Tribunal, que dispuso la sanción contemplada en el artículo 200 del reglamento, el cual prevé hasta 15 partidos de suspensión por conductas antideportivas y agresiones.

Con la resolución, Martínez deberá cumplir la sanción en las próximas fechas oficiales de la competencia local.