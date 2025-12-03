Cautelar en el escándalo de Protección a la Infancia: separan a la presidenta de la institución

En medio del creciente escándalo que involucra a la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce, el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata habría emitido una medida cautelar que aparta temporalmente de sus funciones a la presidenta de la entidad, Alejandra Genero, y a una de las cuidadoras.

La decisión judicial fue tomada en las últimas horas, luego de que los hechos trascendieran públicamente a través de medios locales y tras la denuncia presentada por una profesional de la salud. La denunciante alertó sobre un presunto caso de maltrato hacia dos menores, de 5 y 12 años, que se encontraban bajo cuidado en la institución.

Como parte de la resolución, tanto Genero como la cuidadora tienen prohibido acercarse a la institución donde habrían ocurrido los hechos el pasado viernes. La justicia continúa con la recolección de pruebas y toma de declaraciones, y no se descarta que, a partir de la visibilidad del caso, surjan nuevos testimonios o posibles víctimas.

La causa permanece en etapa investigativa. Asimismo, las autoridades que trabajan con la niñez en Balcarce aún no se han expresado al respecto.