Cayó delincuente vinculado a los últimos hechos delictivos: rompía vidrieras e ingresaba a comercios

Un joven de 18 años, señalado por su presunta participación en al menos diez hechos bajo la modalidad “rompevidriera”, fue detenido durante la madrugada del domingo luego de cometer un nuevo ilícito y protagonizar una fuga por los techos. El rápido accionar policial permitió atraparlo a unos 150 metros de su domicilio.

El nuevo episodio tuvo como escenario la panadería y confitería La Higiénica, ubicada en avenida Gonzales Chaves y calle 7, donde el joven rompió una vidriera e ingresó al comercio, de donde habría sustraído dinero.

Tras cometer el ilícito, el sospechoso se retiró del lugar manejando una bicicleta. Cuando ya se alejaba del comercio, fue advertido por un efectivo policial, quien dio la alerta y solicitó la intervención de otros móviles.

A partir de esa comunicación se puso en marcha un operativo cerrojo que permitió ubicar al joven prácticamente cuando estaba llegando a su domicilio, situado en calle 10 entre Primera Junta (1) y 3.

Al advertir la presencia de los efectivos, arrojó la bicicleta e intentó escapar por los techos linderos de las viviendas, dando inicio a una persecución que terminó unos 150 metros más adelante, donde finalmente fue reducido y aprehendido.

En su poder se secuestró dinero que sería producto del robo cometido minutos antes en La Higiénica. El joven quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

El detenido es investigado, además, por su posible participación en al menos diez ilícitos registrados durante los últimos meses, varios de ellos cometidos bajo la misma modalidad: romper vidrieras para ingresar a comercios y sustraer dinero u otros elementos.