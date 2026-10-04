Día del periodista balcarceño en homenaje a Héctor “Beto” Vuotto

En este 4 de octubre, y en homenaje a nuestro querido Héctor Heriberto “Beto” Vuotto, queremos hacer llegar un afectuoso saludo a todos los colegas que, desde distintos espacios y con diferentes miradas, comparten diariamente la vocación de informar y comunicar.

La tarea periodística nos encuentra cada día frente al desafío de contar historias, acercar realidades y reflejar lo que sucede en nuestra comunidad. Una labor que implica compromiso, responsabilidad y dedicación, con el objetivo de brindar a los vecinos información que les permita conocer y comprender la realidad que los rodea.

Desde los distintos medios y espacios de comunicación, cada periodista aporta su mirada y su manera de contar, enriqueciendo el vínculo con una comunidad que necesita y merece estar informada.

En esta jornada, el reconocimiento es especialmente para quienes sostienen con compromiso, dedicación y esfuerzo el trabajo cotidiano de informar.

Y, en este día tan especial, el recuerdo y homenaje para Héctor Heriberto “Beto” Vuotto, cuya figura permanece ligada a la historia del periodismo y la comunicación local.

A todos los colegas, nuestro afectuoso saludo y el deseo de que sigamos compartiendo la pasión por una profesión que tiene como esencia contar, comunicar y estar cerca de la comunidad.