Cerró Corti Deportes tras 44 años de trayectoria

Tras 44 años de actividad, cerró sus puertas Corti Deportes, el tradicional comercio ubicado en calle 15 casi 16.

El emprendimiento fue impulsado por el recordado Honorio Alberto Corti, quien trasladó su antiguo local de ferretería industrial, electricidad e iluminación —ubicado en calles Uriburu y 26— al nuevo espacio de calle 15. En ese lugar incorporó la sección Deportes, que con el tiempo se convirtió en el principal rubro del negocio.

Corti Deportes continuó luego bajo la conducción de sus hijos, quienes mantuvieron la atención al público hasta el día de ayer. Con su cierre, el comercio pasa a formar parte de la historia de los locales tradicionales de Balcarce.