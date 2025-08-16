10.3 C
Balcarce
sábado 16, agosto, 2025
Chaco: Bicampeonato nacional para Kiara Ponce

En el marco del Torneo Nacional JKA 2025, que se desarrolla este fin de semana en el Polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia, Chaco, la balcarceña Kiara Ponce obtuvo el título de bicampeona nacional tras imponerse en las modalidades de kata (formas) y kumite (combate) en su categoría.

Además, Ponce integró el equipo de kata junto a Lourdes y Guadalupe Ghezzi, logrando el subcampeonato en esa modalidad.

El torneo reúne a competidores de categorías Infanto-Juveniles y Mayores, y es organizado por la Federación Chaqueña de Karate y el Gobierno de Chaco. Cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Karate (CAK) y de la Asociación Escuelas Shotokan de Karate Argentina (AES), presidida por el sensei Mitsuo Inoue, 8º Dan.

La competencia continuará mañana domingo con la segunda jornada, enfocada en las categorías Mayores.

