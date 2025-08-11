Charla sobre inteligencia artificial en el Teatro

La Dirección de Juventud invita a la comunidad a una charla abierta, dinámica y reveladora sobre inteligencia artificial. Un encuentro pensado para todas las edades, donde se abordará el impacto real que esta tecnología ya tiene en nuestra vida diaria.

Este martes, a partir de la hora 9, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, a cargo del Dr. Gustavo De Elorza Feldborg.

Se compartirán ejemplos cotidianos y se analizarán los cambios que ya están en marcha. ¿Es la IA una amenaza, una aliada… o el inicio de un nuevo capítulo para la civilización?

Con una mirada accesible, toques de humor y mucho para reflexionar, esta propuesta busca abrir el diálogo, generar curiosidad y ampliar la comprensión sobre uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo.