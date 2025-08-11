10.3 C
Balcarce
lunes 11, agosto, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Charla sobre inteligencia artificial en el Teatro

La Dirección de Juventud invita a la comunidad a una charla abierta, dinámica y reveladora sobre inteligencia artificial. Un encuentro pensado para todas las edades, donde se abordará el impacto real que esta tecnología ya tiene en nuestra vida diaria.

Este martes, a partir de la hora 9, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, a cargo del Dr. Gustavo De Elorza Feldborg.

Se compartirán ejemplos cotidianos y se analizarán los cambios que ya están en marcha. ¿Es la IA una amenaza, una aliada… o el inicio de un nuevo capítulo para la civilización?

Con una mirada accesible, toques de humor y mucho para reflexionar, esta propuesta busca abrir el diálogo, generar curiosidad y ampliar la comprensión sobre uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo.

0
18
spot_img
spot_img

LO ULTIMO

Cargar más

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.