Charla sobre Malvinas en ciclo “Diálogo entre el pasado y los desafíos del presente”

El pasado viernes se llevó a cabo en el Museo Histórico Municipal el primer encuentro del ciclo “Diálogo entre el pasado y los desafíos del presente”. Estuvo a cargo de la profesora Mariana Rodríguez y el Veterano de Guerra Daniel Cucci, quienes recordaron y contaron al público presente cómo fue el viaje realizado en 2018 a las islas y qué significó para cada uno de ellos. La charla fue acompañada de un audiovisual que repasa imágenes de cómo se ve el paisaje malvinense en la actualidad, desde los ojos de los viajeros. También estuvieron presentes los veteranos Teodoro Asín y Luis Gidini.

Luego, se abrió un espacio para preguntas, en las que interactuaron con los presentes generándose un clima muy emotivo. El subsecretario de Cultura y Educación, César de Gerónimo, y el equipo del Museo agradecieron a los asistentes y los disertantes reconociendo la importancia de recordar a Malvinas y de reconocer el acto de valentía de quienes con muy pocos años de edad y casi nada de entrenamiento militar, se encontraron en las islas defendiendo nuestra patria. Como cierre se hizo entrega de reconocimientos por la participación en el ciclo señalado.

El equipo del MUHBA agradece a quienes se acercaron a compartir esta propuesta e invita al segundo encuentro denominado “Vida cotidiana en las escuelas balcarceñas del 1900” a cargo del Prof. en Historia José Bustamante Vismara. Tendrá lugar el sábado 9 de mayo, a las 18, en el Museo.