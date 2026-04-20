Vehículos involucrados en siniestro vial: no hubo heridos

En la mañana de este lunes, se registró un accidente vehicular en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Chacabuco. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Volkswagen Polo y un Toyota Etios afectado a una empresa de remises.

Tras el impacto, ambos conductores intercambiaron los datos de sus respectivos seguros y presentaron la documentación correspondiente. No fue necesaria la intervención de personal policial ni de tránsito, ya que las partes lograron arribar a un acuerdo en el lugar.

El Polo presentaba un fuerte golpe en el lateral derecho, mientras que el restante en la parte delantera.

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