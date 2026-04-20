La Peña del Encuentro volvió a llenar de folklore la pulpería Carlos Máximo Cabrera

Con la pulpería Carlos Máximo Cabrera colmada de música, baile y tradición, se llevó a cabo la tercera edición de la Peña del Encuentro, consolidándose como una de las celebraciones culturales más esperadas del mes de abril.

En un ambiente que evocó sus mejores épocas, el espacio se transformó en escenario de una verdadera fiesta popular, donde el folklore fue protagonista entre chacareras, zambas y el entusiasmo de un público que acompañó durante toda la jornada.

El evento contó con la destacada presentación de Che Joven, quien encabezó una grilla artística que también incluyó a talentos locales como Los Carperos y Marina Oddo. A su vez, los ballets Estampa Criolla y Sonkoy Manta aportaron color y danza a una noche que combinó música en vivo con expresiones tradicionales.

Organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la peña reafirma su crecimiento edición tras edición, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad y en un espacio de celebración de las raíces culturales.

Desde la organización destacaron el acompañamiento y las gestiones que hicieron posible la realización del evento, agradeciendo especialmente a las autoridades provinciales Cote Rossi y Leo Parigi, a los concejales del bloque PJ Viviana Erreguerena y Javier Menonne, y la articulación de Ignacio Otegui.

Con una convocatoria sostenida y una propuesta que combina identidad, música y comunidad, la Peña del Encuentro ya se instala como un clásico en el calendario cultural de Balcarce.