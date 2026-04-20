Se extendió el plan de regularización de deuda

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad dio a conocer que fue extendido hasta el 31 de mayo el plan de regularización de deuda.

El plan incluye quitas de importes equivalentes al 100% de los intereses por mora para pagos de contado (efectivo, débito o tarjeta de crédito en un pago), como así también la posibilidad de acceder a planes de pago de 2 a 24 cuotas contrafactura mensual con un interés por financiación de 3,5% mensual.

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios antes mencionados a toda la comunidad y evitar mayores costos que se podrían generar por restricciones del servicio o inicio de acciones legales se enviarán emails, mensajes de texto y WhatsApp, avisos de deuda e intimaciones de pago postales, se realizarán llamados telefónicos y visitas domiciliarias.

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes medios de contacto:

WhatsApp 2266 540793

Teléfono 0810 345 4340

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