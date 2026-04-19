Mar del Plata: Paola Reinoso finalizó 6ª en su categoría en los 42 km.

En el marco de una nueva edición de la Maratón New Balance de Mar del Plata, una de las competencias más convocantes del calendario nacional de atletismo, la balcarceña Paola Reinoso protagonizó su debut en los 42 kilómetros con una actuación que superó expectativas. La corredora local finalizó en el 6° puesto de su categoría, logrando una performance más que satisfactoria ante rivales llegadas de distintos puntos del país.

Reinoso llega a esta instancia con un recorrido deportivo que incluye buenos resultados en pruebas regionales, competencias de calle y trail, disciplinas que le han dado la base física y mental para afrontar el exigente desafío del maratón. Sin embargo, los 42 kilómetros representan un salto cualitativo de otra magnitud, y la atleta balcarceña respondió con preparación, temple y una evolución evidente en cada kilómetro recorrido.

El resultado la posiciona entre las mejores representantes de Balcarce presentes en la competencia, dejando en alto el nivel del atletismo local en una prueba de alto perfil. Más allá de la clasificación, la participación en este tipo de eventos representa un hito en la carrera de cualquier fondista: completar una maratón implica meses de preparación, adaptación progresiva y una fortaleza que va mucho más allá de lo físico.

El debut de Paola Reinoso en los 42 kilómetros marca un punto de partida más que alentador. Con la experiencia adquirida y la solidez demostrada, el atletismo balcarceño tiene en ella a una figura con proyección real de cara a futuras competencias de nivel regional y nacional.