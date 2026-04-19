Ferroviarios goleó, Racing ganó el clásico y San Lorenzo igualó en un vibrante cierre de la segunda fecha

El torneo «75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce» y la Copa Challenger «Cucho Mascareño» dejaron seis partidos cargados de goles y definiciones ajustadas a lo largo del fin de semana.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Balcarceña de Fútbol completó su segunda jornada con una agenda cargada de atractivos encuentros y resultados que empiezan a perfilar a los protagonistas del certamen denominado «75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce», que además pone en disputa la Copa Challenger «Alejandro ‘Cucho’ Mascareño».

Sábado

La actividad arrancó con tres partidos de alto vuelo. En el estadio «Antonio Cerono», San Lorenzo y River Balcarce protagonizaron uno de los duelos más entretenidos de la jornada: un encuentro que terminó igualado 2 a 2, con alternativas de un lado y del otro que mantuvieron el suspenso hasta el pitazo final.

En simultáneo, en el predio del Club Teléfonos, FC Agrarias no pudo hacerse fuerte de local y cayó 1 a 0 frente a Atlético San Agustín, que se llevó los tres puntos con una sólida actuación visitante. En tanto, en la cancha «Néstor Fabrizzi», Boca Juniors se impuso por el mismo marcador —1 a 0— a Los Patos FC, en un cotejo parejo que se decidió por detalles.

Local Resultado Visitante Sede San Lorenzo 2 – 2 River Balcarce Est. «Antonio Cerono» FC Agrarias 0 – 1 Atlético San Agustín Club Teléfonos Boca Juniors 1 – 0 Los Patos FC Cancha «Néstor Fabrizzi»

Domingo

La jornada del domingo deparó resultados más contundentes. Ferroviarios se convirtió en la gran nota de la fecha al golear por 5 a 0 como local a Deportivo Los Pinos, exhibiendo una superioridad aplastante que lo coloca de inmediato entre los candidatos a pelear el certamen.

El clásico balcarceño le correspondió a Racing FC, que derrotó por 2 a 0 a Amigos Unidos en el estadio «Juan Carlos Gentile» y se quedó con los puntos en un duelo que siempre despierta especial interés en la ciudad. Para cerrar la jornada, Atlético San Manuel mostró jerarquía al superar 4 a 1 a Sportivo Trabajo Mitre en la cancha de Los Patos FC, con una actuación convincente de principio a fin.

Local Resultado Visitante Sede Ferroviarios 5 – 0 Deportivo Los Pinos Local Racing FC 2 – 0 Amigos Unidos Est. «Juan Carlos Gentile» Atlético San Manuel 4 – 1 Sportivo Trabajo Mitre Cancha Los Patos FC