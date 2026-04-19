Kiara Ponce estará en el Mundial de la Japan Karate Shoto Federation en Brasil

Balcarce volverá a estar representada en la máxima cita del karate internacional. Kiara Abril Ponce fue confirmada como integrante de la delegación argentina que competirá en el Mundial de la Japan Karate Shoto Federation (JKS), que se desarrollará del 20 al 23 de agosto en Vitória, Brasil.

No será la primera experiencia mundialista para la joven atleta. En 2024, Ponce ya había participado del certamen disputado en Japón, donde alcanzó un destacado quinto puesto en la modalidad de kata individual, consolidándose como una de las competidoras con mayor proyección.

El anuncio se dio en el marco de una conferencia de prensa encabezada por Ariel Montenegro y Daniel Maehamasaki, presidente y jefe técnico de la JKS Argentina, respectivamente, junto al sensei Oscar Carabajal.

La nueva convocatoria de Ponce no solo ratifica su nivel competitivo, sino que también representa un motivo de orgullo para toda la comunidad de Balcarce, que volverá a tener presencia en un escenario internacional de primer nivel. Con experiencia y resultados que la respaldan, la balcarceña buscará seguir dejando su marca, esta vez en tierras brasileñas.

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