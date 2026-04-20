Shalom Lescano se destacó en el CENARD con doble podio en un fin de semana exigente

El pasado sábado 18 y domingo 19 se vivió un intenso calendario atlético en el CENARD, donde se disputaron en simultáneo la Copa Nacional de Clubes de Mayores 2026 y el Challenger Continental Tour 2026. El evento marcó un récord de convocatoria, con más de 800 atletas inscriptos y un total de 1420 participaciones a lo largo de ambas jornadas.

Dentro de este contexto altamente competitivo, la representante de CACCE “Las Águilas”, Shalom Lescano, protagonizó una destacada actuación, adaptándose a un cronograma tan exigente como inesperado. Inicialmente inscripta por su club en los 10.000 metros (sábado) y 5.000 metros (domingo), la atleta se encontró también en el listado del Challenger Continental para los 3.000 metros con obstáculos, lo que la llevó a replantear su estrategia.

Para poder ser parte de esta última prueba, el reglamento exigía su participación previa en los 10.000 metros, programados a las 9:00. Lescano tomó la salida en dicha competencia, pero tras completar 3.000 metros decidió abandonar la prueba, reservando energías para su verdadero objetivo del día: los 3.000 metros con obstáculos del Challenger, pautados para las 15:30.

La apuesta dio sus frutos. Con una sólida actuación, Lescano logró subirse al podio al obtener el tercer puesto, registrando un tiempo de 11:30.28. Este resultado le permitió quedarse con dos medallas de bronce: una correspondiente al Challenger Continental y otra en el marco de la Copa Nacional de Clubes. Cabe destacar que su última participación en esta exigente distancia había sido en agosto de 2025, durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El domingo, la atleta volvió a competir, esta vez en los 5.000 metros. Integró la primera serie, considerada la más rápida, con un total de 23 competidoras. Allí logró mantenerse durante gran parte de la prueba en el pelotón medio, aunque el desgaste físico acumulado del día anterior comenzó a hacerse notar. A pesar de ello, consiguió completar la carrera con un tiempo cercano a sus registros habituales, cerrando así un fin de semana de alto nivel competitivo.

La actuación de Shalom Lescano no solo refleja su capacidad atlética, sino también su inteligencia estratégica y compromiso, destacándose en un escenario de máxima exigencia y gran convocatoria nacional e internacional.