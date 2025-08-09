Charla técnica y agasajo por el Día del Ingeniero Agrónomo

El próximo miércoles 13 de agosto a las 19 hs se llevará a cabo una Charla Técnica seguida de un agasajo con motivo del Día del Ingeniero Agrónomo. La actividad se desarrollará en la Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en calle 24 Nº 871, Balcarce.

Durante el encuentro se presentarán dos disertaciones técnicas:

“Ajustando la gruesa en una campaña de números difíciles”, a cargo del Ing. Agr. Juan Pablo Martinez (MP 1200), de EDM Estudio Agronómico.

“Contexto y oportunidad de negocio con el Ricino”, a cargo del Ing. Agr. Diego Wassner (MP 17188 CPIA), de Greentech Science.

También habrá un bloque destinado a presentaciones de empresas:

Supra, representada por la Ing. Agr. Karen Hansen (MP 4338).

Xarvio, con la participación del Ing. Agr. Diego Navarro (MP 0887).

Al finalizar, se realizará un agasajo con motivo de la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo.

Inscripción previa requerida: https://forms.gle/GLJwv3rSVKWQBXQh9

Costo:

Socios AIAB: sin cargo.

No socios: $4.000.