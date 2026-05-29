Tres allanamientos por venta de drogas en Balcarce: secuestran cocaína y detienen a una joven de 18 años

Personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó adelante durante en las últimas horas allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en inmediaciones de calle 21 entre Caseros y San Lorenzo; calle 2 entre avenida Del Valle y calle 15; y en cercanías de Chacabuco y 105 bis.

Según se informó oficialmente, durante las diligencias se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado en dosis listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, recortes de nylon y distintos elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo.

La investigación se inició en abril de 2026 a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta comercialización de sustancias estupefacientes en un inmueble situado en calle 21 entre Caseros y San Lorenzo. A partir de allí, y tras distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a las personas involucradas y establecer la conexión con otros dos domicilios de la ciudad.

La causa es encabezada por la Dra. Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce, dependiente de la UFI y JD de Mar del Plata a cargo del Dr. Rodolfo Moure. En tanto, las órdenes de allanamiento fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Como resultado de los operativos, se procedió a la aprehensión de una joven de 18 años, quien fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán. Durante la jornada de este viernes fue llevada a sede judicial para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.