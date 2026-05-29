Profesionales de la Salud desmienten al STM por supuesto aporte sindical obligatorio

Desde la Asociación Profesionales de la Salud del Hospital Municipal Felipe A. Fossati difundieron un comunicado en el que desmienten categóricamente una información que, según indicaron, fue hecha circular por el Sindicato de Trabajadores Municipales y que calificaron como “malintencionada”.

De acuerdo al documento, el STM habría sostenido que el Ministerio de Trabajo, mediante el Dictamen 308/2026, resolvió que los profesionales de la salud deben realizar un aporte correspondiente a una “cuota sindical solidaria” del 1,5% sobre sus haberes. Sin embargo, desde la entidad que nuclea a los profesionales aseguraron que esa interpretación “no guarda relación con la verdad”.

“El mencionado dictamen no dice nada respecto a los profesionales de la salud. Los profesionales no nos encontramos alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre la Municipalidad y el gremio. Nuestra labor se rige bajo un régimen jurídico especial y autónomo, propio de la Carrera Hospitalaria. En consecuencia, no somos beneficiarios de las cláusulas del CCT ni tenemos obligación alguna frente al mismo”, expresa el comunicado.

Asimismo, remarcaron que la representación gremial y las negociaciones laborales del sector no son llevadas adelante por el STM. “La negociación colectiva y la defensa de los intereses laborales de los profesionales no han sido llevadas a cabo por el STM, sino por la Asociación Profesionales de la Salud del Hospital de Balcarce, entidad que a su vez está afiliada a la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires). Es a través de esa vía que se discuten y acuerdan sus condiciones salariales y laborales, de manera paralela e independiente al CCT general de los municipales”, señalaron.

Por último, desde la asociación cuestionaron con dureza la difusión de esta versión y sostuvieron que el objetivo del gremio municipal sería “recaudar y meterle la mano en el bolsillo a los profesionales de la salud”.