El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido para implementar la Licenciatura en Enfermería

Este jueves por la noche, en el marco de la sexta sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que busca ampliar las oportunidades académicas para los trabajadores de la salud. La iniciativa fue impulsada por la concejal Sol Di Gerónimo, integrante del bloque Fuerza Patria, y solicita al Departamento Ejecutivo que gestione ante autoridades provinciales y universitarias la implementación de la Licenciatura en Enfermería en la ciudad.

El objetivo central es garantizar la continuidad educativa de las enfermeras y enfermeros recibidos en Balcarce, quienes actualmente encuentran serias dificultades para trasladarse a otras localidades y continuar sus estudios debido a los altos costos económicos y las complicaciones logísticas.

Durante su intervención en el recinto, que contó con la presencia de representantes del único efector público de salud del distrito, Di Gerónimo remarcó la necesidad de jerarquizar el área y fortalecer la calidad del sistema sanitario local.

La edil recordó además el esfuerzo realizado por los profesionales de enfermería durante la pandemia y mencionó las dificultades que atravesaron muchos trabajadores al intentar cursar la licenciatura en ciudades como General Alvarado o el Partido de la Costa. Según indicó, varios estudiantes debieron abandonar sus estudios ante la falta de acompañamiento municipal para afrontar los traslados hacia las clases que se dictaban los viernes y sábados.

En ese marco, el proyecto propone canalizar la carrera mediante el “Programa Puentes” del gobierno provincial, aprovechando la sede recientemente inaugurada en el predio del parque municipal Cerro El Triunfo.

Si bien las primeras propuestas académicas de ese espacio estuvieron vinculadas a perfiles productivos y tecnológicos, como enología, la autora del proyecto sostuvo que resulta fundamental avanzar con una oferta orientada a la formación sanitaria de cara al próximo ciclo lectivo.

Asimismo, Di Gerónimo advirtió que, en caso de no concretarse de inmediato la licenciatura, es necesario mejorar las condiciones actuales de cursada de la Tecnicatura en Enfermería. En ese sentido, recordó que los últimos estudiantes debieron asistir a clases en el propio recinto del Concejo Deliberante debido a la falta de un espacio físico adecuado.

La aprobación unánime del proyecto reflejó un amplio consenso político respecto de la importancia de fortalecer al personal de enfermería, considerado un actor esencial e irreemplazable dentro del sistema de salud de Balcarce.