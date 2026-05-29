Maranello y Balcarce conmemoran los 70 años del título de Juan Manuel Fangio

Del 12 al 14 de junio se desarrollará en la ciudad italiana de Maranello una nueva edición de “La Notte Rossa”, uno de los encuentros más representativos vinculados al universo Ferrari y al automovilismo histórico internacional.

La edición 2026 tendrá un significado especialmente emotivo al recordar el 70° aniversario de la consagración de Juan Manuel Fangio como Campeón Mundial de Fórmula 1 con Ferrari, logro alcanzado en 1956 y que marcó uno de los capítulos más trascendentes en la historia del deporte motor.

En ese contexto, el intendente municipal de Balcarce, Dr. Esteban Reino, participará de las actividades oficiales por invitación especial de las autoridades organizadoras, acompañado por integrantes del Museo del Automovilismo “Juan Manuel Fangio”, reafirmando los lazos institucionales y culturales que unen a la ciudad natal del quíntuple campeón con la emblemática cuna de Ferrari.

La presencia balcarceña se enmarca además en el hermanamiento celebrado entre Balcarce y Maranello en abril de 2024, acuerdo que permitió consolidar un vínculo basado en la historia, el patrimonio automovilístico y la figura universal de Fangio.

Entre las actividades programadas sobresale la carrera de regularidad Ferrari “Tribute 70° Vittoria F1 Fangio – Coppa Maranello”, que contará con la participación de Juan Carlos Fangio, hijo del legendario piloto argentino.

Asimismo, se desarrollarán encuentros institucionales con el Sindaco Luigi Zironi, visitas protocolares al Museo Ferrari y distintas acciones vinculadas a la promoción del legado fangista y la cooperación entre ambas comunidades.

La agenda también incluirá la presencia de destacadas personalidades del automovilismo mundial, entre ellas Alberto Scuro, presidente de ASI y FIVA, y Pietro Ferrari, en un marco que reunirá historia, tradición e innovación.

Como cierre de las actividades, Balcarce participará de la Cena de los Sindaci de Città dei Motori como única ciudad internacional invitada, fortaleciendo así su posicionamiento dentro de los principales circuitos culturales y turísticos relacionados con el automovilismo a nivel global.