Mangoni busca recuperarse en Córdoba tras el traspié en Termas

Luego de un paso complicado por Termas de Río Hondo, donde no pudo sumar puntos tras una mala clasificación y un incidente en la final, el balcarceño Santiago Mangoni afrontará este fin de semana una nueva fecha del Turismo Carretera con expectativas renovadas.

El piloto, que ya consiguió una victoria esta temporada en Concepción del Uruguay, se presentará en el circuito “Oscar Cabalén” de Córdoba para disputar el sexto capítulo del campeonato 2026 de la máxima categoría del automovilismo argentino.

La competencia contará con la participación de 56 pilotos, uno menos que en la carrera anterior, y será una oportunidad clave para Mangoni de volver a meterse en la pelea fuerte por el certamen.

Actualmente, el representante de Balcarce ocupa el puesto 13 del campeonato y, hasta el momento, solo Mariano Werner y Agustín Canapino se encuentran dentro de los 12 clasificados al playoff contando además con la victoria obligatoria para pelear por el título.

En la cima del campeonato aparece Jonatan Castellano, quien viene mostrando una gran regularidad a lo largo de la temporada. El piloto del Galarza Racing logró un podio en la apertura en El Calafate y luego sumó un 8° puesto en Viedma, un 6° lugar en Neuquén y dos novenos puestos consecutivos en Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo.

Castellano lidera el certamen con una ventaja de cinco puntos sobre José Manuel Urcera (Toyota Camry), mientras que Mauricio Lambiris (Ford Mustang) completa el trío de punta, a doce unidades del líder.

Con la necesidad de recuperar terreno y volver a sumar fuerte, Mangoni intentará aprovechar el compromiso en Córdoba para volver a posicionarse entre los protagonistas del campeonato.