viernes 29, mayo, 2026

María José “Majo” Granatto encabezará una clínica de hockey en Balcarce

Este fin de semana se desarrollará una importante clínica de hockey en el predio del Club Social y Campo de Pato General Balcarce, con la presencia de la capitana de Las Leonas, María José Granatto.

La delantera del seleccionado argentino llegará invitada por la institución local junto a su hermana, Victoria Granatto, también integrante del plantel nacional.

La actividad comenzará el domingo a las 10, mientras que previamente se realizarán las acreditaciones para medios de comunicación e invitados.

Durante la jornada, las hermanas Granatto brindarán entrenamientos enfocados en la técnica y la táctica de juego, además de compartir una charla motivacional en la que repasarán su recorrido deportivo hasta llegar a Las Leonas.

Asimismo, harán especial hincapié en los valores que representan al seleccionado argentino, entre ellos el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

La clínica genera gran expectativa entre jugadoras, entrenadores y familias vinculadas al hockey de Balcarce y la región, teniendo en cuenta la posibilidad de compartir una experiencia junto a dos referentes del hockey argentino.

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