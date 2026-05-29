María José “Majo” Granatto encabezará una clínica de hockey en Balcarce

Este fin de semana se desarrollará una importante clínica de hockey en el predio del Club Social y Campo de Pato General Balcarce, con la presencia de la capitana de Las Leonas, María José Granatto.

La delantera del seleccionado argentino llegará invitada por la institución local junto a su hermana, Victoria Granatto, también integrante del plantel nacional.

La actividad comenzará el domingo a las 10, mientras que previamente se realizarán las acreditaciones para medios de comunicación e invitados.

Durante la jornada, las hermanas Granatto brindarán entrenamientos enfocados en la técnica y la táctica de juego, además de compartir una charla motivacional en la que repasarán su recorrido deportivo hasta llegar a Las Leonas.

Asimismo, harán especial hincapié en los valores que representan al seleccionado argentino, entre ellos el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

La clínica genera gran expectativa entre jugadoras, entrenadores y familias vinculadas al hockey de Balcarce y la región, teniendo en cuenta la posibilidad de compartir una experiencia junto a dos referentes del hockey argentino.