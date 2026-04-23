Choque entre dos vehículos en el centro: solo daños materiales

En la tarde de este jueves se registró un siniestro vial en la intersección de calles 24 y 19, donde colisionaron un Ford Focus y un Ford Falcon.

Por causas que no fueron precisadas, ambos rodados impactaron en la mencionada esquina, lo que derivó en daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del choque.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y de la Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para ordenar la circulación y determinar las circunstancias del hecho.