Operativo policial en Balcarce: identificaron a 11 personas y secuestraron armas blancas

En el marco de los operativos de prevención que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad, durante la tarde-noche del miércoles personal de la Policía Comunal de Balcarce llevó adelante una serie de intervenciones que derivaron en la identificación y demora de 11 personas, de las cuales ocho eran menores de edad.

Las acciones fueron coordinadas a partir de alertas y el seguimiento del Centro Operativo de Monitoreo (COM), que permitió detectar distintas situaciones y señalar los puntos de intervención, facilitando el accionar inmediato del personal policial en territorio.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de armas blancas, además de la retención de un vehículo por parte del área de Tránsito.

Según informaron fuentes oficiales, no se registraron personas lesionadas ni víctimas. En este contexto, se inició de oficio una investigación por “averiguación de ilícito”, quedando todos los involucrados mencionados en las actuaciones labradas en la dependencia policial local.

En cuanto a los menores, y conforme a lo dispuesto por la Justicia, fueron restituidos de manera inmediata a sus padres o responsables legales. Por su parte, los mayores, tras ser correctamente identificados y no presentar impedimentos legales, recuperaron la libertad.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo y mantener el orden en la vía pública, al tiempo que adelantaron que los operativos continuarán desarrollándose de forma sostenida en distintos puntos de la ciudad.