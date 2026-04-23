Un perro mordió a una niña: recibió seis puntos

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles 11 entre 6 y 8, donde vecinos vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la presencia de perros que deambulan habitualmente en la Plaza San Martín.

Según relató Eva, el hecho se produjo entre las 14:30 y las 15:00 de este miércoles, cuando su hija regresaba del hospital junto a su nieta de 6 años. La menor había sido atendida previamente por un cuadro de parálisis facial y, en ese contexto, fue atacada por un perro en plena vía pública.

Tras el incidente, la niña fue trasladada nuevamente al Hospital, donde recibió atención médica y debieron practicarle seis puntos de sutura debido a la herida provocada por la mordedura. Está previsto que este jueves vuelva a ser evaluada por un profesional para seguir de cerca su evolución.

Posteriormente, la familia intentó dialogar con una mujer señalada como posible dueña del animal. Sin embargo, la misma negó ser su propietaria y afirmó que solo le brinda alimento, indicando que se trataría de uno de los perros que frecuentan la Plaza San Martín. Esta versión fue puesta en duda por vecinos del sector, quienes sostienen lo contrario, generando incertidumbre respecto a la responsabilidad sobre el animal.

La denuncia policial ya fue radicada, aunque la principal preocupación de la familia pasa por desconocer si el perro cuenta con las vacunas correspondientes, lo que incrementa la angustia en torno a la salud de la menor.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de los perros sueltos en la zona y la falta de responsables claros ante situaciones de este tipo. La familia expresó su impotencia y reclama medidas concretas para evitar que se repitan episodios similares.