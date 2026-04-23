Quiso robar en un vehículo y fue aprehendido por la Policía

Un joven fue aprehendido por personal policial, este jueves cerca de las 9:30, cuando intentaba sustraer elementos de un vehículo Renault Speedway estacionado en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 11.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el sospechoso, que se encontraba encapuchado, habría ingresado al rodado con intenciones de extraer objetos de valor. La maniobra fue advertida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Ante la alerta, un móvil de la Estación de Policía Comunal se hizo presente rápidamente en el lugar y procedió a la aprehensión del individuo, evitando así que se concretara el ilícito.

El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del hecho.