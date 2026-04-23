Hecho de sangre: una persona resultó herida

En la noche de este jueves se registró un violento episodio en calle 28, entre Primera Junta (1) y 3, donde dos personas protagonizaron un enfrentamiento que terminó con uno de ellos herido de arma blanca.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el agresor le habría provocado una herida de consideración a la víctima, lo que motivó la inmediata intervención de una ambulancia del SAME. Debido a la profundidad de la lesión, el herido fue trasladado al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para su atención.

En paralelo, efectivos de la Estación de Policía Comunal desplegaron al menos dos móviles en el sector, llevando adelante tareas de contención y preservación de la escena, además de la recolección de testimonios entre familiares y vecinos.

En tanto, el presunto autor del ataque fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, no se han establecido las causas que desencadenaron el violento episodio.