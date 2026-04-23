jueves 23, abril, 2026

Se llevó a cabo el segundo examen de Taekwondo

En las instalaciones de la Sociedad de Fomento Gendarmería Nacional se llevó a cabo el segundo examen del año de Taekwondo Henko, donde 26 practicantes, distribuidos en dos turnos, accedieron a sus nuevas graduaciones.

Desde la institución felicitaron a quienes participaron por su dedicación y compromiso en el proceso de superación constante, destacando además el interés por continuar creciendo y la confianza depositada en la escuela para su formación en este arte marcial. “Agradecimiento especial a las familias que acompañan en cada una de las propuestas”, expresaron.

Para más información o consultas, comunicarse al (2266) 501292.

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