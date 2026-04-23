Piden a Provincia y a la Justicia que intervengan en el conflicto con el Puerto de Quequén

Las Sociedades Rurales del Sudeste, adheridas a CARBAP, entre que las que se encuentra Balcarce, manifestaron su creciente preocupación por la paralización operativa en el puerto de Puerto Quequén y reclamaron la urgente mediación de las autoridades para normalizar el movimiento portuario en un momento clave para la comercialización de granos gruesos.

Según expresaron en un comunicado, el conflicto lleva cerca de tres semanas sin resolución, generando demoras en la entrega de mercaderías y afectando directamente la logística de exportación. Actualmente, al menos 17 buques permanecen a la espera de carga, lo que implica elevados costos diarios. En algunos casos, incluso, se ha optado por redireccionar operaciones hacia otros puertos del país o hacia Brasil.

Desde el sector estiman que las pérdidas económicas ya alcanzan los 450 millones de dólares, en un contexto especialmente adverso para los productores agropecuarios de la región. La campaña actual fue calificada entre regular y mala, con un verano marcado por la sequía y lluvias recientes que dificultan la recolección en plena cosecha.

A esta situación se suma el impacto adicional que generará el cuello de botella logístico una vez que se destrabe el conflicto. “Los productores serán quienes absorban las consecuencias, con menores precios por sus granos”, advirtieron. En ese sentido, indicaron que muchos agricultores ya están asumiendo mayores costos al optar por trasladar su producción hacia el puerto de Puerto de Bahía Blanca.

Las entidades rurales aclararon que no desconocen las dificultades económicas que atraviesa el sector del transporte, pero consideraron necesario avanzar en soluciones conjuntas. También instaron a los dadores de carga —como acopios y cooperativas— a transparentar las tarifas, en un escenario donde el flujo comercial resulta vital para las economías regionales.

Por último, remarcaron que, al tratarse de un puerto de jurisdicción provincial, esperan una pronta intervención del gobierno bonaerense que permita destrabar el conflicto y restablecer la actividad con la mayor celeridad posible.