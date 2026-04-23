Dos personas resultaron heridas en despiste y vuelco en RN 226

Un siniestro vial se registró poco después de la hora 16 en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 46,5, donde una camioneta despistó y terminó volcando fuera de la calzada.

Por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo —una Fiat Strada— que circulaba en sentido Mar del Plata–Balcarce perdió el control y finalizó su recorrido dentro de un campo lindero a la ruta. Como consecuencia del impacto, sus dos ocupantes resultaron heridos. Según las primeras informaciones, ambos son oriundos de la vecina ciudad de Mar del Plata.

En el lugar del hecho trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Seguridad Vial, Corredores Viales y el SAME, quienes llevan adelante las tareas de asistencia y prevención en la zona.

El vehículo presentó importantes daños estructurales.