Choque entre dos vehículos en la intersección de calles 35 y 22

Un siniestro vial se registró poco después de las 8 de este miércoles en la intersección de calles 35 y 22, donde colisionaron dos automóviles Chevrolet Prisma. El hecho dejó como saldo daños materiales en ambos rodados, sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo con la información disponible, uno de los vehículos circulaba por calle 35 e impactó contra la parte trasera del otro Chevrolet Prisma. Como consecuencia del choque, este último quedó orientado en sentido contrario al de circulación.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal y del área de Tránsito, que intervino en el procedimiento correspondiente.