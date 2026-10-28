“Historia y Danza” regresa al Teatro Municipal en el marco del 150° aniversario de Balcarce

En el marco de las celebraciones por el 150° aniversario de la fundación del partido de Balcarce, la Agrupación Folklórica “Estampa Criolla” volverá a presentar el espectáculo “Historia y Danza”. La función se realizará el próximo sábado 1° de noviembre, a partir de las 20, en la sala del Teatro Municipal Luis Conti, con entrada a la gorra.

La propuesta invita a recorrer la memoria colectiva y la identidad balcarceña a través de la danza tradicional, en una puesta que combina expresiones artísticas con material histórico de gran valor para la comunidad.

El espectáculo cuenta con un trabajo conjunto con el Museo Histórico Municipal, que aporta un acervo fotográfico y documental para acompañar los cuadros de danza y reconstruir distintos aspectos de la historia local.

Por segundo año consecutivo, la iniciativa recibió el respaldo institucional del Honorable Concejo Deliberante, que declaró la presentación de Interés Legislativo y Cultural, en reconocimiento a su aporte a la difusión y preservación del patrimonio histórico y cultural de Balcarce.

Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a participar de la función, que busca rendir homenaje a las raíces de la ciudad y fortalecer el vínculo de la comunidad con su historia a través del arte.

La presentación tendrá lugar en el Teatro Municipal Luis Conti y será con modalidad de entrada a la gorra, para que el público pueda acompañar esta propuesta cultural.