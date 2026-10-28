Dos hombres se enfrentaron a golpes y uno fue detenido por portar un cuchillo

Alrededor de las 14:30 horas de este martes, personal de la Estación de Policía Comunal intervino en un enfrentamiento registrado en una vivienda ubicada en calle 2, entre 15 y avenida Del Valle, un domicilio que ya fue allanado en reiteradas oportunidades.

Por motivos que hasta el momento se desconocen, dos hombres protagonizaron una pelea a golpes de puño. Durante el enfrentamiento, se constató que uno de ellos portaba un cuchillo, por lo que fue aprehendido en carácter de contraventor y trasladado a la Comisaría local.