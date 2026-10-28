El CEF N° 119 “Oscar Cardozo” celebró sus 25 años de vida en Balcarce

El Centro de Educación Física N° 119 “Oscar Cardozo” celebró el pasado 26 de octubre su 25° aniversario con un acto que reunió a autoridades educativas, representantes municipales, docentes, alumnos y miembros de la comunidad. La institución ofrece actividades corporales, motrices, recreativas, acuáticas, gimnásticas y deportivas abiertas a toda la comunidad.

La ceremonia fue encabezada por la directora del establecimiento, Carolina Di Iorio, quien estuvo acompañada por el secretario de Hacienda, Francisco Ridao; la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio; la inspectora jefa distrital, Juana Benítez, y la inspectora de Educación Física, María José Regulez.

Durante el encuentro se descubrieron placas conmemorativas por el cuarto de siglo de la institución. Una de ellas fue entregada en representación del Municipio por Ridao y Vivio. Además, se realizaron reconocimientos a directivos, inspectores y auxiliares que formaron parte de la trayectoria del CEF, así como también al Club Racing, por su colaboración con la entidad.

Los alumnos tuvieron un papel destacado durante la celebración, con distintas coreografías en las que mostraron parte de los aprendizajes adquiridos a través de las propuestas educativas y deportivas.

Una historia construida en comunidad

En su mensaje, Di Iorio destacó el significado de la fecha para quienes integran la institución. “Fue un momento de mucha emoción para quienes formamos parte del CEF porque no es simplemente conmemorar el paso del tiempo, sino que es abrazar una historia que construimos entre alumnos, docentes, auxiliares y familias”, expresó.

La directora también remarcó que el CEF es la única institución educativa de esa modalidad en la ciudad y subrayó la importancia de concebir la educación física como un derecho para todos.

“El movimiento se convierte en la excusa perfecta para encontrarnos, aprender, construir vínculos y disfrutar a través del juego”, señaló, al poner en valor el rol social y educativo que cumple el establecimiento.

Avanza la construcción de la sede propia

Otro de los aspectos destacados por la directora fue el avance de la segunda etapa de la obra para construir la sede propia del CEF. Al respecto, manifestó su satisfacción por el progreso de los trabajos y reconoció el acompañamiento de distintas instituciones.

“Es un proyecto que se consolida gracias al acompañamiento y el apoyo de la Municipalidad de Balcarce, Jefatura Distrital y Consejo Escolar”, afirmó.

De cara al futuro, Di Iorio señaló que la institución enfrenta nuevos desafíos, con el objetivo de continuar promoviendo la actividad física y sus beneficios para el bienestar de toda la comunidad.

Finalmente, agradeció a los equipos de conducción por su mirada y esfuerzo; a los inspectores por el asesoramiento, la presencia y el compromiso; al personal que trabaja diariamente en el CEF y a los integrantes del Racing Club por brindar el espacio para el desarrollo de las actividades.

A 25 años de su creación, el CEF N° 119 “Oscar Cardozo” celebró su recorrido reafirmando su compromiso con la educación física, la inclusión y la construcción de vínculos a través del deporte y la recreación.