Estampa Criolla y Daniel Callejas, finalistas de los Premios FEBA

La agrupación folklórica Estampa Criolla volvió a representar a Balcarce en la 8ª edición de los Premios FEBA y, por tercer año consecutivo, alcanzó la instancia final en el rubro Danza. El artesano Daniel Callejas también fue distinguido como finalista en la categoría Artesanías.

Una vez más, el arte y la cultura de Balcarce tuvieron representación en la 8ª edición de los Premios FEBA, que se llevó a cabo en la localidad de Villa Gesell.

En esta oportunidad, la Agrupación Folklórica Estampa Criolla se consagró como finalista en el rubro Danza, alcanzando esta instancia por tercer año consecutivo. Se trata de un nuevo reconocimiento a la trayectoria y al trabajo que desarrolla la agrupación en la difusión de las expresiones folklóricas.

Por otra parte, el artesano Daniel Callejas también fue distinguido como finalista, en este caso en el rubro Artesanías, sumándose a la representación balcarceña en la ceremonia.

Los representantes locales participaron del acto de premiación acompañados por Omar Cavuoti, Raúl Dimuro, Juan Pedro Panaggio y Alberto Fernández, integrantes de la Cámara de Comercio de Balcarce.

La ceremonia reunió a representantes de distintos sectores y localidades de la provincia, en una jornada que volvió a poner en valor el trabajo, el talento y la producción cultural bonaerense.