sábado 7, febrero, 2026

Choque entre una camioneta y una moto: un herido

Un accidente de tránsito se registró en la noche del viernes en la intersección de la avenida Cereijo (31) y la calle 20. Por causas que aún se investigan, colisionaron una motocicleta de baja cilindrada, que circulaba por la avenida en dirección a la calle 22, y una camioneta Chevrolet que cruzaba por la calle 20.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito de la Municipalidad, efectivos de la Estación de Policía Comunal y una ambulancia del SAME del Hospital Municipal. Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida y fue asistida en el lugar.

